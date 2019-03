«Génial», «Encore?!», «Ah quand même, The Cure», «Où est l'electro?», «Patriiiiiiick», sont les commentaires que l'on va entendre le plus aujourd'hui. Paléo vient de dévoiler sa 44e programmation, et le show sera au rendez-vous. Le festival crie cette année son amour pour la langue de Molière. En haut de l'affiche, des valeurs sûres. Christine and the Queen, -M-, Soprano mais aussi Patrick Bruel, Jane Birkin qui chantera Gainsbourg avec l'ensemble symphonique de Neuchâtel, et ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon viendront compléter les grands noms de cette édition.

Sans oublier que le Village du monde sera dédié au Québec. Entre deux poutines et une crêpe au sirop d'érable (on est gourmands et on aime les clichés), on ira écouter Cœur de Pirate, la délicieuse et douce Charlotte Cardin ou encore le grand Robert Charlebois. Tabarnak!

Si la langue de Shakespeare vous parle un peu plus, pas de panique. Les stars internationales ne sont pas en reste. Le groupe Britannique The Cure, qui vient de célébrer 40 ans de noirceur et de new wave, fera une halte par la plaine de l'Asse, jeudi. Un très beau coup! La belle Lana Del Rey promet de vous enchanter avec sa pop romantico-dramatique mercredi, alors que le duo américain Twenty One Pilots ouvrira les festivités avec énergie mardi.

Le hip-hop s'installe, l'électro s'en va

Côté styles musicaux, le hip-hop et le rap continuent leur ascension. Damso (il ne fera que 3 dates en 2019), Lomepal, Dadju, Youssoupha vont rythmer la semaine. Sans oublier Odezenne ou encore Gringe. Petite surprise, l'electro semble moins avoir la cote au Paléo. Fini les soirées DJ. On retrouvera tout de même, la french touch des deux cousins The Blaze, mercredi et Etienne de Crécy, samedi.

Si les programmateurs cassent certaines habitudes, ils tiennent toujours à laisser une grande place aux Suisses. «20% des artistes sont Helvètes lors de cette édition. C'est un point très important pour nous», explique Daniel Rossellat, directeur du Paléo Festival. Mardi, préparez-vous à voyager avec la pop cosmique de la Lausannoise Billie Bird. B77 se fera un plaisir de vous faire groover avec son set et samedi Stephan Eicher prendra la relève avec le groupe Traktorkestar. Le même jour, Vincent Kucholl et Vincent Veillon se chargeront du rire avec leur show «Le Fric».

Pour ceux qui ont une âme d'aventurier, voici quelques promesses musicales à ne pas rater. Hoshi, cette jeune Française avait déjà illuminé le Rock Oz' l'an passé (et Voix de Fête la semaine dernière). Elle revient avec sa guitare, ses mélodies folk et ses textes drôles et touchants. L'électro-pop psychédélique de Bagarre vous fera danser mardi, tandis que Thibaud Vanhooland alias Voyou vous charmera avec sa musique digne d'un Alain Souchon aux sonorités électroniques. Ces deux derniers artistes sont garantis sans agressivité.

En parlant d’agressivité, pour garder votre zen attitude lors des prochains mois, on vous conseille de bien noter la date d'ouverture de la billetterie. Pour se procurer un petit sésame, il faudra attendre le mercredi 3 avril midi et se rendre sur le site du Paléo ou dans les habituels points de vente.

Le programme en entier

MARDI

TWENTY ØNE PILØTS,

CHRISTINE AND THE QUEENS,

CHARLOTTE GAINSBOURG,

LES COWBOYS FRINGANTS,

TASH SULTANA,

KOMPROMAT,

BAGARRE,

MUDDY MONK,

ALOÏSE SAUVAGE,

LA FRAICHEUR,

BILLIE BIRD,

CARI CARI,

B77,

PIERCE BROTHERS,

QUÉBEC REDNECK,

BLUEGRASS PROJECT,

ELISAPIE,

BODH’AKTAN,



MERCREDI

LANA DEL REY,

-M-,

THÉRAPIE TAXI,

XAVIER RUDD,

TAMINO,

BERTRAND BELIN,

ELECTRO,

THE BLAZE,

POLO & PAN,

ALMA NEGRA,

MÉTISSAGES,

GAYE SU AKYOL,

PONGO,

CYRIL CYRIL,

THE MAUSKOVIC,

DANCE BAND,

LES TROIS ACCORDS,

HUBERT LENOIR,

BODH’AKTAN,



JEUDI

THE CURE,

ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER,

FONTAINES D.C.,

RENDEZ VOUS,

JOHNNY MAFIA,

THE TWILIGHT SAD,

EMILIE ZOÉ,

TH DA FREAK,

LOMEPAL,

MOHA LA SQUALE,

ODEZENNE,

DOUMS & NÉPAL,

SHO MADJOZI,

CHARLOTTE CARDIN,

CIRQUE ALFONSE,

DEAD OBIES



VENDREDI

SOPRANO,

DAMSO,

CABALLERO & JEANJASS,

COLUMBINE,

MAKALA,

ANGÈLE,

HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE,

HOSHI,

BCUC,

AMMAR 808,

KO SHIN MOON,

HORIZON LIQUIDE,

AL-SARWIB,

LOUD,

CIRQUE ALFONSE BEARS OF LEGEND,



SAMEDI

SHAKA PONK,

STEPHAN EICHER & TRAKTORKESTAR,

CHARLIE CUNNINGHAM,

BLACK SEA DAHU,

LE FRIC: UN SPECTACLE CHER DE VINCENT KUCHOLL ET VINCENT VEILLON,

ÉTIENNE DE CRÉCY "SPACE ECHO LIVE",

THYLACINE,

WEVAL,

FLEXFAB,

NOVA MATERIA,

JACOB BANKS,

CURTIS HARDING,

KIND & KINKY ZOO,

ROBERT CHARLEBOIS,

TIRE LE COYOTE,

LE WINSTON BAND,



DIMANCHE

PATRICK BRUEL,

BIRKIN GAINSBOURG & L’ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL,

LOU DOILLON,

PHANEE DE POOL,

THE GARDENER & THE TREE,

VOYOU,

QUIET ISLAND,

DADJU,

YOUSSOUPHA,

GRINGE,

JAZZY BAZZ,

GATO PRETO,

CARTE BLANCHE À L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE,

COEUR DE PIRATE,

KORIASS,

LE WINSTON BAND (Le Matin)