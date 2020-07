Il y a un mois et demi, Camelia Jordana avait déclaré ne pas se sentir en sécurité face à la police, provoquant l'indignation du ministre de l'Intérieur d'alors, Christophe Castaner. Des propos qu'elle assume, comme elle l'explique à Europe 1.

«Ce n'est pas grave. Quand une parole est dite il y a forcément des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que je dis qui se passent. Ce n'est pas grave si au passage ça permet à certaines personnes de s'éduquer et de se poser la question de leur position face à ça. S'il y a une prise de conscience et que ça ouvre le débat, je suis ravie, j'ai gagné», explique-t-elle au micro de la radio.

«Contre la mauvaise police»

Cependant, elle précise tout de même sa pensée. «Je ne suis pas contre la police, je suis contre la mauvaise police et il y en a», ajoute-t-elle, affirmant qu'elle ne craint pas les menaces qu'elle a depuis reçues. «J'ai la chance d'être très bien entourée. J'ai une famille et des amis extraordinaires. J'ai une résistance importante aux choses. Grâce à ma vie d'artiste, je connais le fait d'être exposée face à un public large depuis un peu plus de dix ans. Donc, depuis dix ans, je me fais insulter sur je ne sais pas combien de plateformes et de réseaux, mais ce n'est pas très grave. J'ai une vie formidable», ajoute Camelia Jordana.

Cover Media