Camélia Jordana a multiplié les coupes de cheveux les plus diverses depuis ses débuts dans la «Nouvelle Star» en 2009. La dernière en date, faite de longues tresses et arborée par la chanteuse sur le plateau de «Quotidien», le 21 février 2018, n’a pas fait l’unanimité.

Sur les réseaux sociaux, les réactions pour le moins dubitatives comme «non mais non c'est quoi cette coiffure» et «Nan mais tu t’es pris pour qui ? La meuf elle a cru c’était la fashion week!», alternent avec des commentaires admiratifs, «elle est vrmt magnifique waaaa» ou «Trop trop belle @Camelia_Jordana !! What a style...!!!!!!»

Camelia Jordana non mais non c'est quoi cette coiffure.

JE REFUSE#Quotidien — killEmWithKindness (@Maztoula3) 21 février 2018

camelia jordana elle est vrmt magnifique waaaa — twenyone (@kickyourvss) 21 février 2018

Camélia rha Jordana . Aux chiottes ! Nan mais tu t’es pris pour qui ? La meuf elle a cru c’était la fashion week ! Redescend meuf #Quotidien — johnny rockfort (@theoriedubinome) 21 février 2018

Camélia Jordana est en mode Wakanda ??????????? ???? #Quotidien — Angelkelly (@angelkelly9387) 21 février 2018

Camélia Jordana est vraiment très jolie avec ses tresses #Quotidien — TchiTchi_Nah (@TchiTchi_Nah) 21 février 2018

Question: est-ce chauve qu’on verra Camélia arriver, le 2 mars prochain, à la cérémonie des prochains César, elle qui est nommée dans la catégorie du Meilleur espoir féminin pour son rôle dans «Le Brio», d’Yvan Attal? Chiche!

(Le Matin)