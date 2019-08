Cara Delevingne et Ashley Benson se fréquentent depuis un an, mais elles n’ont officiellement annoncé leur histoire d’amour qu’en juin (19), en partageant sur Instagram un extrait du baiser torride de leur film Her Smell.

Dans un entretien à Marie Claire qui porte sur comment elle a trouvé l'amour, la star, qui est également sortie avec la musicienne Annie Clark, a déclaré que rien de tout cela n'était prévu. «Nous ne le cherchions pas. C’était vraiment très authentique et naturel.»

Cara Delevingne a également évoqué un moment embarrassant en mai (19), alors qu'elle et la star de Pretty Little Liars, ont été photographiées en train de transporter un «Sex bench» de luxe dans une maison à Hollywood, un incident qui aurait été rendu public, «sans le faire exprès», a-t-elle précisé.

Cependant, Cara Delevingne est fière de sa positivité sexuelle et tente d'être ouverte à propos de ses expériences sexuelles – bonnes et mauvaises. «Je ne parle pas seulement de sexe pour le sexe. Je parle d’expériences, qu’il s’agisse d’abus ou de confusion, positives ou négatives», a expliqué celle qui a accusé le magnat du film Harvey Weinstein de harcèlement.

L'interview complète est disponible dans le numéro de septembre 2019 de Marie Claire.