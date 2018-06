Adam Levine n'a pas fait les choses à moitié pour le nouveau clip de son groupe, Maroon 5, «Girls Like You», en duo avec Cardi B. Il y a réuni un casting de stars féminines plutôt impressionnant. On y retrouve notamment Gal Gadot, Rita Ora, Jennifer Lopez, Ellen DeGeneres, Camila Cabello, Mary J Blige ou encore Dua Lipa. Pour l' occasion, sa femme et sa plus grande fille font une courte apparition. Chacune des stars dansent derrière le chanteur, sans complexe.

(Le Matin)