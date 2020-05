C'est au tour de Catherine Deneuve de rendre hommage à Michel Piccoli. L'actrice, qui a joué aux côtés de l'immense comédien à de nombreuses reprises, s'est confiée aux «Inrocks» sur le «charme» du disparu.

Si les deux n'étaient pas amis, ils appréciaient de se retrouver sur les plateaux de tournage, comme elle l'explique. «Michel et moi avons tourné beaucoup de films ensemble. Onze me semble-t-il. Ça a créé un lien assez fort entre nous, mais que je ne qualifierais pas d’amitié, car nous nous sommes assez peu vus en dehors de ces tournages. Mais notre complicité dans le travail était très forte et elle s'est prolongée sur un temps très long. Nous adorions nous retrouver», explique-t-elle.

Parmi les raisons qui lui faisaient aimer côtoyer le comédien, notamment, «son humour, son charme, sa malice, une forme de réserve aussi». Quant aux «colères terribles» pour lesquelles était célèbre l'acteur? «En onze films, je n’en étais jamais été témoin. Et bien sûr jamais non plus l’objet», assure Catherine Deneuve.

Pour rappel, les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage du film «Les Créatures» d’Agnès Varda, sorti en 1965. Michel Piccoli a quant à lui rendu son dernier souffle le 12 mai dernier des suites d'un accident cérébral. Il avait 94 ans.

