Catherine Deneuve est en très bonne santé ! Une excellente nouvelle pour l’actrice qui a été victime d’un AVC en novembre dernier, alors qu’elle tournait le prochain film d’Emmanuelle Bercot, «De son vivant», avec Benoît Magimel.

Alors que le déconfinement se poursuit, et une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’icône du cinéma va également pouvoir reprendre le chemin des plateaux. Rendez-vous est donc pris le 6 juillet, comme l’a annoncé son entourage à l’AFP, ajoutant que Catherine Deneuve est «parfaitement remise».

Des nouvelles rassurantes rapides

Après l'AVC, L’agente artistique de la comédienne avait rapidement donné des précisions qui se voulaient plus rassurantes, expliquant qu’il s’agissait «d’un accident vasculaire ischémique très limité et donc réversible» et qu’il n’y avait «aucun déficit moteur».

Au moment du drame, Catherine Deneuve tournait une scène dans un hôpital du Val d’Oise en France, ce qui lui a permis d’être «prise en charge très rapidement» comme l’avaient indiqué ses proches à l’époque.

Cover Media & LeMatin.ch