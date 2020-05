Depuis maintenant près de six ans, Catherine Laborde se bat contre la maladie à corps de Lewy, une pathologie mêlant des symptômes des maladies de Parkinson et d’Alzheimer. À l’occasion de son 69e anniversaire ce vendredi 8 mai, l’ancienne présentatrice s’est confiée à «Télé-Loisirs».

«Chaque jour est différent, ce sont les montagnes russes. Il y a des jours avec, et des jours sans», a-t-elle commencé. «Certains jours sont vraiment difficiles puis, de manière totalement inattendue, je vais me sentir merveilleusement bien le lendemain. Je trouve alors tout beau et tout me fait sourire. Quand je vais mal, je m’accroche en pensant à ces jours de plaisir qui vont arriver.»

«S’il y en a un que je ne ménage pas, c’est mon mari»

Au quotidien, Catherine Laborde peut compter sur le soutien de sa famille. «Je m’appuie énormément sur mes deux filles et mon mari, je ne me rends parfois pas compte à quel point ça peut peser. J’ai peur d’être un poids pour eux, c’est terrible...», a-t-elle poursuivi avant de préciser: «S’il y en a un que je ne ménage pas, c’est mon mari. Mais c’est normal, car, lui, il m’a choisie, à la différence de mes filles, qui n’ont rien demandé!»

Si la télévision, qu’elle a quittée en 2016, lui semble aujourd’hui “«bien loin»”, elle nourrit un autre rêve: celui de remonter un jour sur scène. “«La dernière fois que je suis montée sur scène, c’était en 2016. J’interprétais des fables de La Fontaine. Je ne me rendais pas compte à quel point ma maladie influait sur mon jeu. Mais, aujourd’hui, je refuse de croire que la porte s’est définitivement fermée. J’en rêve tellement...»

