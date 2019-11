La journaliste Françoise Laborde était l'invitée, ce jour, de la chaîne Non Stop People. Elle en a profité pour donner des nouvelles de sa soeur, Catherine, ex-présentatrice météo de TF1, atteinte de la maladie de Parkinson.

«Bien qu'on ait été fâchée, on se voit désormais. Elle va bien... C'est difficile... Il y a des moments où elle va moins bien, explique Françoise Laborde. C'est très étrange parce qu'intellectuellement elle est évidemment brillantissime, toujours là. On a des conversations de qualité avec elle.»

Un isolement progressif

La soeur de Catherine Laborde précise toutefois que l'état de cette dernière se dégrade: «Parfois, elle perd la notion du temps et de l'espace. Et donc ça lui demande un gros effort intellectuel de savoir exactement où elle est. C'est ce qui la fatigue beaucoup et qui l'isole aussi.»

«Catherine est très sensible aux marques d'amitié et de tendresse, ajoute Françoise Laborde. Ce lien avec le public lui permet de rester ancrée dans une réalité, c'est très important pour elle. (...) Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est douloureux.»



L.S.