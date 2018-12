À 67 ans, Catherine Laborde apprend à vivre autrement. L'ex-présentatrice météo de TF1 a révélé souffrir de la maladie de Parkinson. Une annonce qui n'est pas facile à avaler, mais elle garde le moral. Son mari, Thomas Stern, avait déclaré à ce sujet: «Pour l’instant, je gère. Mais je sais qu’il me faudra de l’aide plus tard. Parfois, c’est dur, parfois ça me gave, je ne suis pas un saint. Mais au global, on vit avec. On assume et on accepte. Pas d’autres choix?!.»

Quant à Catherine Laborde, elle a eu une drôle de façon d'encaisser la nouvelle. «Dans mon cas, bizarrement, j’ai éclaté de rire en sortant de chez le médecin. C’était comme si on m'enlevait un poids de la poitrine, comme si j’étais libérée de moi-même. Le rire, vous savez, c’est une arme aussi…», a-t-elle expliqué à «Gala». (Le Matin)