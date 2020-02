Catherine Lara fête cette année ses 75 ans, et près de 50 ans de carrière. De plus, elle a décidé d'arrêter la chanson. Pour l'occasion, elle s'est longuement confiée à «Gala». Et notamment sur son histoire d'amour avec Muriel Robin, 64 ans.

Catherine Lara et Muriel Robin sont restées ensemble pendant cinq ans. De 1990 à 1995. Une romance dont elle a dû mal à s'en remettre. C'est bien simple, Catherine Lara avait «le cœur en miettes», dit-elle dans le magazine. «Mais il a fallu que je fasse mon deuil, il faut savoir se remettre des histoires tristes».

Elle avait déjà déclaré dans une précédente interview qu'elle «garde pour elle beaucoup de tendresse. Il y a des artistes qui se nourrissent du malheur. Moi, j’ai besoin de vie. Quand je vais mal, par exemple, je suis incapable d’écrire. Du coup, je tourne les pages très vite».

«Sam est arrivée comme un rayon de soleil»

C'est ainsi peu de temps après sa rupture avec Muriel Robin que Catherine Lara a rencontré celle qui restera la femme de sa vie: «Sam est arrivée comme un rayon de soleil, de zénitude, et d'apaisement. Ce qui n'exclut pas la passion. En fait, à cinquante ans et avec Samantha, j'ai découvert qu'il était possible d'aimer quelqu'un passionnément mais sereinement».

Et ça fait 25 ans que cela dure. Pour la Croqueuse de diamants, «l'amour est un fabuleux jardin que l'on arrose avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'il ne faut pas se mentir: la promiscuité dans un couple est un tue-l'amour terrible. Il faut être vigilante.»

