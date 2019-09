Depuis quelques semaines la rumeur enfle, Catherine Middleton serait-elle enceinte de son quatrième enfant? En effet, l'épouse du prince William rayonne. Souriante, tactile, la duchesse de Cambridge apparait plus heureuse que jamais lors de ses dernières sorties.

Et pourtant cette année n'a pas été la plus simple pour la duchesse de Cambridge. En effet, les tabloïds n'arrêtaient pas de parler de la relation extraconjugale que son mari aurait eu avec la marquise de Cholmondeley, Rose Hanbury. Aujourd'hui, tout semble être un mauvais souvenir et selon les experts il y a même une très bonne nouvelle à annoncer.

Il y a deux indices

Pour Santos López, expert royal, cela ne fait même (presque) aucun doute. «J'ai deux indices qui me font penser que Kate est enceinte. Et on adorerait en avoir la confirmation», a-t-il annoncé dans l'émission espagnole «Aquí Hay Madroño». Le premier indice est à chercher dans les cheveux de la duchesse. «Regardez ces images récentes du jour de la rentrée des classes, explique l'expert. Regardez les cheveux de Kate. Il sont différents. Balayage ou nouvelle couleur, nous ne le savons pas encore, mais ils sont plus clairs.» Et selon Santos López, à chaque fois que Catherine Middleton a annoncé une grossesse, elle venait juste de modifier sa coiffure.

Autre indice qui met la puce à l'oreille, la maman de trois enfants n'a aucun engagement ou presque ces prochains mois. «Son agenda est verrouillé» observe l'expert. «Elle va prendre un peu de temps, ce qui pourrait signifier qu'elle est enceinte compte tenu que ses dernières grossesses ont été compliquées» a-t-il ajouté. Elle a en effet souffert à trois reprises d'Hyperemesis gravidarum, une forme très sévère des nausées de grossesse.

