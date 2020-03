Rappelez-vous! Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas se sont mariés en 2000 à l'hôtel Plaza, à New York, entourés de nombreuses stars comme Brad Pitt ou Sean Connery. À l’époque, il se murmurait que la cérémonie avait coûté 1,5 million de dollars. Une somme qui a été remboursée en grande partie par l'accord à un million de dollars avec le magazine «OK!» pour la diffusion exclusive des photos de la cérémonie.

Mais le couple n’a jamais regardé les clichés en question. «J’ai jeté un œil au tirage et c’est tout. je n’en ai jamais fait d’album», a avoué Catherine Zeta-Jones au «Daily Mail». «Le photographe a pris contact avec moi récemment. Il y a environ trois semaines, j’ai pu voir toutes mes photos de mariage.»

«J’étais montée sur le piano!»

L’actrice garde d’ailleurs un excellent souvenir de son mariage. «C’était une journée merveilleuse», a-t-elle déclaré, avant d’ajouter qu’elle et ses invités avaient fait la fête autour du piano jusqu’à 6 heures du matin. Lorsqu’elle a demandé où était passé le pianiste, on lui aurait ainsi répondu: «Il est rentré chez lui, Mme Douglas, il est 6 heures du matin!»

«Je ne savais pas quelle heure il était. Je ne savais pas s’il faisait jour dehors - c’était comme à Vegas. J’étais montée sur le piano!», a-t-elle ajouté.

Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas ont deux enfants ensemble, un fils Dylan, et une fille Carys. Vingt ans plus tard, ils sont toujours aussi amoureux.

