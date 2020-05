Le prince Harry et Meghan Markle célèbrent leurs 2 ans de mariage ce mardi 19 mai. Alors que plus de 100 000 personnes étaient présents à Windsor ce jour-là, il y avait un grand absent: Thomas Markle.

S'il s'est dit très ému devant sa télévision ce jour-là, le père de l'actrice s'est montré de plus en plus amer envers sa fille et son gendre, n'hésitant pas à s'exprimer dans les médias à la moindre occasion. Une situation pesante que le petit-fils de la reine Elizabeth II a tenté de réparer.

«Vous n'avez pas besoin de vous excuser»

Le mois dernier, un procès entre le couple et la presse britannique a permis de découvrir un message envoyé par Harry à Thomas Markle, avant le mariage. «Tom, c'est encore Harry! J'ai vraiment besoin de vous parler. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, nous comprenons les circonstances, mais tout exposer publiquement ne fera qu'aggraver les choses, peut-on lire dans une retranscription publiée par «The Guardian». Si vous aimez Meg et que vous voulez que cela s'arrange, s'il vous plaît appelez-moi, il y a deux options qui ne vous obligent pas à parler à la presse. Alors s'il vous plaît, appelez-moi que je puisse vous les expliquer. Meg et moi nous ne sommes pas en colère, nous voulons juste vous parler. Merci.»

Thomas Markle n'a jamais répondu

Dans la foulée, le prince Harry Harry a prévenu: «Toute déclaration à la presse provoquera un retour de flamme, faites-moi confiance Tom. Il n'y a que nous qui pouvons vous aider. C'est ce que nous essayons de faire depuis le tout premier jour.» Thomas Markle n'aurait répondu à aucune des sollicitations de son gendre.

Les messages du prince Harry n'auront servi à rien puisque l'Américain de 75 ans s'empressait de donner son ressenti au célèbre site TMZ, le jour du mariage de sa fille avec le petit-fils de la reine d'Angleterre.

