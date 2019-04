Céline Dion a voulu rassurer ses fans inquiets de la voir maigrir sur les réseaux sociaux : elle va bien. Alors qu'elle vient d'être nommée ambassadrice de L'Oreal Paris et qu'elle a annoncé une nouvelle tournée internationale ainsi qu'un album, la Québecoise de 51 ans a évoqué le sujet dans l'émission «Good Morning America».

«Je suis mince, mais je suis gentille aussi, hein? C'est vrai que je suis un peu plus fine, mais tout va bien, il n'y a aucun problème», a-t-elle annoncé, avant de revenir sur le décès, il y a trois ans, de son mari et manager René Angelil: «Il ne faut pas s'arrêter de vivre. Il faut avancer. Aujourd'hui, c'est le début de ma vie, parce que je sais que je n'aurais plus besoin de m'inquiéter.»

Céline Dion se tourne par ailleurs vers ses enfants lorsqu'elle a un coup de blues. «Les enfants grandissent. Je les regarde et je me dis: «Wow, on a fait un super boulot.» Je suis tellement fière», a déclaré l'interprète de «Pour que tu m'aimes encore».

Quant aux rumeurs d'une histoire d'amour avec son danseur Pepe Munoz, là encore, la chanteuse est restée ferme en démentant toute relation et ajoutant qu'elle a trouvé d'autres manières d'être amoureuse. «Je suis amoureuse mais l'amour ça ne veut pas forcément dire se marier à nouveau. Quand je vois un arc-en-ciel, un coucher de soleil, ou une jolie danse, je rie, je pleure. Je suis vraiment amoureuse», a-t-elle expliqué.

Céline Dion jouera pour la dernière fois au Caesars Palace de Las Vegas le 8 juin prochain, après une résidence de 20 ans. (Le Matin)