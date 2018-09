Céline Dion a connu des problèmes de santé au cours des derniers mois. Elle a annoncé avec émotion, le 24 septembre 2018, qu'elle mettait fin à sa résidence de Las Vegas. Le dernier concert aura lieu le 8 juin 2019.

«J'ai des sentiments mitigés à propos de cette dernière course. Las Vegas est devenue ma maison et jouer au Colosseum au Caesars Palace a été une grande partie de ma vie au cours des deux dernières décennies. Ce fut une expérience incroyable», écrit-elle sur son site Internet et les réseaux sociaux.

Céline Dion aura donné plus de 1100 concerts en 16 ans à Las Vegas. La salle dans laquelle elle se produit depuis 2003 a été spécialement construite pour elle.

(Le Matin)