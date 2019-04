Céline Dion a mis un terme aux rumeurs d'une histoire d'amour avec son danseur Pepe Munoz. Depuis plusieurs mois, la chanteuse relance malgré elle les spéculations en apparaissant très proche de celui qui l'accompagne dans tous ses spectacles.

Mais dans l'émission «Extra», elle a décidé de rétablir la vérité. «Au début, je trouvais ça triste pour lui. Pepe est gay et je crois que beaucoup de gens l'ignoraient. Mais c'est mon meilleur ami, on danse ensemble, et il fait tellement de choses pour moi. Le fait de me prendre la main, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis si longtemps... Et quand un homme d'1m93 vous prend dans ses bras, c'est formidable. Mais les gens pensaient vraiment qu'il y avait une histoire d'amour là-dessous », a-t-elle expliqué.

Elle ajoute que le danseur l'a soutenue moralement après la mort de son mari René Angélil en 2016. «Il a fait tellement pour moi, pour ma santé mentale, ma spiritualité, ma force... ma force intérieure».

Céline Dion, qui vient d'être choisie comme ambassadrice de L'Oréal Paris en début de semaine, a également annoncé la sortie à l'automne prochain de son nouvel album, «Courage», qui sera accompagné d'une tournée mondiale, sa première depuis une dizaine d'années. Elle mettra par ailleurs un terme à sa résidence au Caesars Palace de Las Vegas le 8 juin prochain. (Le Matin)