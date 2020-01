Céline Dion a rappelé à ses fans combien le 25 janvier est un jour important: il s’agit de l’anniversaire de son fils aîné, René-Charles. Pour marquer son 19e anniversaire, l’interprète de «My Heart Will Go On» a partagé deux clichés sur son compte Instagram.

Sur le premier, on peut découvrir René-Charles bébé, le deuxième montre la mère et le fils ensemble. En légende, Céline Dion a écrit un message très touchant à celui qui l’épaule depuis la disparition de René Angélil, son mari et manager.

«Mon cher René-Charles, écrit-elle. Je suis tellement fière de la façon dont tu te comportes et que tu évolues dans la vie. Tu es un vrai gentleman, et je veux que tu saches que ton père veille toujours sur toi et te protège… tout comme moi. Continue d’être le meilleur de toi-même. Sois fort, passionné et judicieux dans la poursuite de tes rêves. Tout est possible… «Sky is the limit!» Et surtout, sois heureux… ton bonheur fait mon bonheur. Je t’aime tellement, mon grand homme! Maman xx… »

Du soutien après la mort de sa mère

Janvier est un mois difficile pour Céline Dion depuis quatre ans et le décès, le 14 janvier de René Angélil, également père de ses enfants, qui a précédé de deux jours celui de son frère. Cette année, la diva québécoise a perdu sa maman, Thérèse, le 16 janvier. Heureusement, Céline Dion peut compter sur ses fils, René-Charles, donc, mais aussi ses jumeaux Eddy et Nelson, âgés de 9 ans.

Cover Media / LeMatin.ch