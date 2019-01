Céline Dion est la dernière célébrité en date à avoir choisi de couper les ponts avec R. Kelly. D'après «TMZ», la chanteuse québécoise a en effet décidé de retirer la vidéo de «I'm Your Angel», son tube de 1998 chanté en duo avec la star du R'n'B. Le titre a été un des plus gros cartons de l'artiste aux Etats-Unis, il a notamment été classé numéro un du top Hot 100 du magazine «Billboard» pendant six semaines.

On peut encore trouver sur YouTube sa version non-officielle avec les paroles:

La diva n'a rien annoncé officiellement. Mais cette décision fait sens, dans la mesure où la plupart des artistes ayant collaboré avec R. Kelly ont choisi de prendre leurs distances depuis la diffusion, la semaine dernière, sur la chaîne Lifetime, d'un documentaire qui détaille les accusations d'agression sexuelle et de viol à l'encontre de l'interprète de «I Believe I Can Fly». Lady Gaga a elle aussi choisi de retirer son projet de 2013 enregistré avec le chanteur, «Do What U Want».

On se contentera désormais du son:

Parmi les autres artistes qui ont fait vœu de retirer leur chanson, il y a Chance The Rapper (en duo avec R. Kelly sur «Somewhere In Paradise», en 2015):

Nick Cannon a affirmé: «Je me dois d'être un des premiers à avouer avoir sciemment ignoré des zones d'ombre qui existent dans l'industrie musicale.» Il a chanté avec R. Kelly dans «Gigolo», en 2003. Toutefois la vidéo n'a pas été retirée:

En pleine affaire Weinstein, le mouvement Time’s Up avait appellé, en mai 2018, au boycott du chanteur avec le hashtag #MuteRKelly.

(Le Matin)