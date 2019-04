Céline Dion se réjouit d'avoir chanté aux Oscars en 1998. La chanteuse canadienne s'est fait connaître dans le monde entier avec ses albums en anglais, «Falling into You» et «Let's Talk About Love» au milieu des années 1990, avec des succès tels que «The Power of Love», «Think Twice» et «It's All Coming Back to Me Now».

Elle a cependant expliqué que c'est la sortie de «My Heart Will Go On», qu’elle a enregistrée pour la bande originale du film «Titanic», et son interprétation de la chanson lors de la cérémonie des Oscars de 1998, qui l’avait vraiment propulsée en tant que superstar.

«Je pense qu'interpréter «My Heart Will Go On» aux Oscars a été un moment décisif pour moi, a-t-elle déclaré dans une interview accompagnant l'annonce de sa nomination comme nouvelle égérie de L'Oréal Paris. J'étais déjà amoureuse de la musique et passionnée par ma carrière, mais tout est vraiment monté en flèche après la sortie de cette chanson.»

«Aujourd’hui est le début de ma vie»

Céline Dion reste l’une des chanteuses les plus rentables de tous les temps et une fois que sa résidence à Las Vegas s’achèvera le 19 juin, elle devrait sortir un nouvel album et se lancer dans une tournée mondiale. Et même si la chanteuse a connu un énorme succès au fil des ans, elle est catégorique: elle ne pense que très rarement au passé et se concentre plutôt sur ses objectifs futurs.

«Je me sens tellement bien maintenant que je ne veux même plus penser à quand j'avais vingt ou trente ans, quand je me découvrais encore. Au cours des dernières années, j'ai grandi de manière très forte et heureuse grâce à mes passions, mon travail, mes amitiés, ma maternité. Je m'accepte maintenant et je me sens libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Je suis reconnaissante de pouvoir continuer, je ne me suis jamais sentie aussi belle et forte, et j'estime que le meilleur est à venir. Aujourd’hui est le début de ma vie et je ne veux pas remonter dans le temps, je vais de l’avant», a déclaré la star de 51 ans.

La tournée mondiale de Céline Dion, Courage, doit commencer à Québec le 18 septembre, tandis que son nouvel album paraîtra en novembre. (Le Matin)