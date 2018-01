L'annulation de concerts en novembre 2017 pour des problèmes de dos, puis en janvier 2018 pour des soucis de gorge ont fait craindre le pire aux amateurs de Céline Dion. Etait-elle en train de craquer mentalement, deux ans après le décès de son mari René Angelil?

Il n'en est rien, en tout cas pour ses derniers lives. Si Céline Dion a annulé ses shows prévus à Las Vegas c'est parce qu'elle était grippée. La Québécoise l'a confié le vendredi 26 janvier 2018 sur Twitter en précisant qu'après deux semaines difficiles, elle allait beaucoup mieux. La veille de ce message rassurant, la quadra était déjà apparue rayonnante sur un tweet de joyeux anniversaire pour les 17 ans de son fils René-Charles.

Bonne fête RC ! Je suis tellement fière de l’homme que tu deviens. Je t’aime encore plus chaque jour. Maman xx…

**

Happy Birthday RC!.....I love you more and more each day, and I'm so proud of the young man that you've become. Love Mom xx…



???? : Denise Truscello pic.twitter.com/sCLXhlFNg4