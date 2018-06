Pourquoi vouloir toujours chercher cette perfection? Les stars, tout comme nous, publient souvent des photos retouchées sur leurs réseaux sociaux. Comme si la réalité n’était pas assez bien pour elles, ou tout simplement, comme si elles ne voyaient que leurs défauts. La dernière célébrité à avoir été repérée par ses fans? Tori Spelling. La pauvre, elle voulait juste montrer qu’après son dernier accouchement, elle retrouvait la forme.

On doit également cette obsession à l’image aux magazines. Blake Lively avait expliqué: «C’est injuste ce qu’on voit dans les médias en permanence: mon apparence sur un tapis rouge n’est pas mon apparence de tous les jours. Quand je rentre chez moi, que j’enlève ma robe et que je me regarde dans le miroir, je ne ressemble pas à ça non plus. Et il faut que les femmes soient au courant!»

Il est très rare qu’une couverture ne soit pas modifiée, à tel point que parfois on retrouve aussi des énormités. Nous nous faisons un plaisir de vous montrer quelques erreurs qui nous ont fait bien rire. (Le Matin)