Richard Gere est un homme comblé?! Après avoir célébré son 69e anniversaire le 31 août dernier, l’ancienne vedette de Pretty Woman s’apprête à devenir papa pour la deuxième fois. Le mois dernier, le quotidien espagnol ABC avait révélé que son épouse, Alejandra Silva, attendait un heureux événement.

Une grossesse que la femme d’affaires de 35 ans a confirmée le dimanche 16 septembre sur son compte Instagram. Pour l’occasion, la future maman a partagé un cliché, supprimé depuis, sur lequel le Dalaï Lama, qu’elle a eu l’occasion de rencontrer à Rotterdam, touche délicatement son ventre arrondi. «Un moment très spécial qui a eu lieu il y a quelques minutes… Obtenir des bénédictions pour notre précieux à venir », a-t-elle écrit en légende.

Mais Richard Gere n'est pas le seul à redécouvrir les joies la paternité après 50 ans. En effet de plus en plus de célébrités décident de jongler à nouveau entre couches-culottes et biberons. Mick Jagger est par exemple devenu papa pour la 8e fois à 73 ans, le 8 décembre 2016. (Le Matin)