Le 2 mars dernier, Cyril Hanouna annonçait sur le plateau de «Touche pas à mon poste» que Florence Foresti avait reçu 130 000 euros pour la présentation des très chahutés César 2020, dont 30 000 pour ses auteurs. L'humoriste a démenti ce montant sur Instagram, non sans adresser une petite pique au présentateur.

«Cher Cyril, j’ai gagné 18 500 euros pour préparer et présenter les César. Comme vous avez l’air fort bien renseigné sur les salaires de mes prédécesseurs, vous pourrez sans doute lancer un débat sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes lors de votre prochaine émission. Bisou», écrit lundi soir l’humoriste, cible de nombreuses critiques après sa prestation et son départ précipité après que Roman Polanski remporte le César du meilleur réalisateur.

En moyenne 30 000 euros

Cyril Hanouna avait également assuré que, dans un récent passé, les différents présentateurs des César touchaient en moyenne quelque 30 000 euros. Toujours selon l’animateur, Manu Payet aurait reçu 45 000 euros en 2018 et 50 000 euros auraient été versés à Florence Foresti en 2016.

Après avoir répondu à l’humoriste sur Twitter, Cyril Hanouna a une fois de plus contredit Florence Foresti sur le plateau de «Touche pas à mon poste». «Quand elle dit 18 500 , c'est ce qu'elle a reçu pour la soirée. Après forcément, elle a tourné des magnétos», dit-il avant d'ajouter qu'elle a payé elle-même «son compagnon» qui a réalisé la bande-annonce de la soirée.

Lors de cette deuxième intervention dans« TPMP», l'animateur avance qu'elle aurait touché 120 000 euros et non 130 000 . «Après, elle fait ce qu'elle veut. Mais en tout cas Canal+, et franchement je m'en fous de rentrer dans ces considérations, a bien donné 120 000 euros à Florence Foresti. C'est clair, c'est net.»

.@Cyrilhanouna réagit à la réponse de Florence Foresti sur son salaire au César #TPMP pic.twitter.com/SsLwYsXGNj — TPMP (@TPMP) March 9, 2020

