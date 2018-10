Charles Aznavour et Jean Piat sont décédés à 13 jours d’intervalle. Peut-être une coïncidence, mais les deux immenses artistes avaient de nombreux points communs. Ils étaient tous deux nés en 1924 et avaient démarré leur carrière dans le théâtre. Bien qu’ils n’aient jamais joué ensemble, ils ont partagé au début de leur carrière un destin commun. Celui d’acteur dans des tournées avec des troupes qui parcouraient la France pendant l’Occupation. «Notre soucis premier, m’avait confié Charles Aznavour, en marge de son 92e anniversaire, fêté à Genève, c’était de trouver de quoi manger.» Jean Piat confirmait avoir vécu un des premiers pas semblables sur les planches au cours d’une interview réalisée quelques mois plus tard : lui aussi avait crevé la dalle pendant la guerre sur les routes de province. Les deux contemporains s’appréciaient énormément. Et l’acteur avait alors ajouté : «J’éprouve une grande amitié pour Charles.»

C’était en marge de son 92e anniversaire, fêté dans un restaurant genevois, le 22 mai 2016. Ce qui frappait au premier regard, c’était sa petite taille que l’âge rendait encore plus menu. Mais son rayonnement, son intelligence et sa vitalité étaient intacts: d’emblée vous saviez que vous aviez affaire à un immense bonhomme. Sans parler de son humour, omniprésent. «Ma mort, on l’a annoncé déjà tant de fois, me confiait-il sur un coin de table. Mais j’ai lu que l’être humain pouvait vivre jusqu’à 300 ans. Pour moi, 299 ans me suffisent!»

On était tenté de le croire, tant Charles Aznavour fourmillait encore de projets. L’un devait résulter d’un travail commun avec le compositeur Michel Legrand, 86 ans. Un autre, plus original, était directement lié avec son domicile à Saint-Sulpice(VD). «Je suis fasciné par les expressions typiquement suisses. Je suis en train de les récolter et j’aimerais en faire une chanson.»

«Les textes des Beatles ne cassent rien»

Ce jour-là, la Mission d’Arménie à Genève, lui avait offert un splendide jeu d’échec en marbre. Et ses remerciements avaient été à la hauteur du personnage: «Je ne comprends pas pourquoi on offre un jeu d’échecs à quelqu’un qui a réussi sa vie.» Il m’avait aussi parlé de ses rapports complexes avec l’Arménie, pays de ses origines, dont il partageait ardemment la cause. Mais il m’a dit aussi quel était pour lui son vrai pays. «L’arménien est ma seconde langue. Ma patrie, c’est la langue avec laquelle je vis et je travaille, c’est le français.»

Dans ce contexte, il défendait aussi avec virulence la chanson française. «Regardez les textes, ils sont souvent bien meilleurs que ceux des productions anglo-saxonnes. Les «Beatles», par exemple, leur musique est extraordinaire, mais franchement, les textes, ils ne cassent rien.»

Le secret de sa forme de nonagénaire tenait dans une étrange recette. «Je fais de l’aqua-jogging, environ 350 mètres, et je prends seulement deux repas par jour et rarement le soir. Quant au petit-déjeuner, j’ai remplacé le beurre sous la confiture par du beurre de cacahuète. C’est très sain.»

Quant à son succès, disait-il, il le devait aux égards qu’il portait aux pays qui l’invitaient. «Contrairement à beaucoup de chanteurs francophones, je me donne la peine de chanter dans la langue des pays où je me produits. J’appelle cela de la politesse.»

