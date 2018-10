Selon les premières informations dévoilées par ses attachées de presse ce 1er octobre, Charles Aznavour est décédé à son domicile du Sud de la France. En fin d’après-midi, le procureur de Tarascon Patrick Desjardin a annoncé, lors d’une conférence de presse, qu’une autopsie serait pratiquée sur le corps du chanteur afin de déterminer comment s’étaient déroulés les derniers instants du grand Charles. «Le caractère suspect du décès peut être écarté, mais les circonstances de la mort ne sont pas connues avec précision», avait alors expliqué Patrick Desjardin.

C’est donc ce mardi 2 octobre, à 10h30 précisément que cette autopsie a eu lieu, au sein du centre hospitalier de Nîmes. Et comme vient de le révéler Objectif Gard, l’interprète de «La bohème», a rendu son dernier souffle à cause de soucis au cœur et aux poumons. «L'immense artiste est décédé dans sa baignoire, d'une mort naturelle. Il s'agirait d'un problème cardio-pulmonaire», peut-on lire. (Le Matin)