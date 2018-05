En juin 2017, une femme avait porté plainte contre un homme qu'elle accusait de lui avoir transmis le VIH. Elle déclarait alors qu'elle avait eu des rapports sexuels non-protégés avec lui et qu'il lui avait caché son état de santé. Si elle ne mentionnait pas le nom de la personne en question, les détails donnés par la plaignante ne pouvaient pas concerner quelqu'un d'autre que Charlie Sheen. Près d'un an plus tard, l'acteur contre-attaque.

Dans des documents qu'il a remis à un juge et que TMZ a pu consulter, Sheen affirme que la femme savait très bien qu'il était séropositif. Selon lui, elle était même au courant dès leur première rencontre. L'acteur ajoute que l'accusatrice qui tente de lui extorquer de l'argent est une prostituée qui joue avec le feu puisqu'elle a couché avec des «centaines, si ce n'est des milliers» d'hommes.

Charlie Sheen explique également que la plaignante a tenté de faire pression sur lui en le harcelant jusqu'à son domicile, ainsi qu'à celui de son père, Martin Sheen. La femme aurait aussi signé un contrat de confidentialité avant de faire l'amour avec lui, qui devait l'empêcher de mentionner leur relation en public... (Le Matin)