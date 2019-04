Alors que «Touche pas à mon poste» accueillait l'actrice sud-africaine et le comédien américain Seth Rogen, en pleine promotion de «Séduis-moi si tu peux», les téléspectateurs ont pu assister à un grand moment de gêne, qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Charlize Theron qui fait bégayer Hanouna, c'est priceless. Il est grand temps que cet homme ainsi que son émission disparaissentpic.twitter.com/s7oVGajkWE — L?c?s (@lucquemus) 24 avril 2019

a demandé à la personne qui faisait la traduction en simultané des propos de Charlize Theron de venir sur le plateau. La traductrice, Nadia, s'est exécutée, un peu mal à l'aise tandis que Charlize Theron s'étonnait du ton «autoritaire» de Cyril Hanouna.

«La prochaine fois, demandez-lui»

«T'es un amour», a glissé l'animateur à la traductrice avant de faire un bisou à la traductrice. Un geste qui n'a pas été apprécié par l'actrice et qui l'a fait savoir. «Wow! C'était, disons... Vous pourriez lui demander la permission la prochaine fois?», s'est exclamé Charlize en s'adressant à un Cyril, qui, pour une fois, en est resté coi.

Depuis que l'affaire Harvey Weinstein – du nom de l'un des producteurs les plus puissants du cinéma américain désormais déchu – a éclaté, l'industrie du cinéma hollywoodien est devenue très pointilleuse sur la question du respect dû aux femmes et n'hésite plus à relever les familiarités douteuses. (Le Matin)