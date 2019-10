Le 13 décembre 2013, c'est le drame. Kate Barry disparaît tragiquement à 46 ans après s'être jetée par la fenêtre de son appartement situé au quatrième étage. Charlotte Gainsbourg, très affectée par sa disparition, ne veut plus vivre à Paris. Elle choisi d'aller s'installer à New York avec sa famille.

Comme elle l’a confié à «ELLE», ce déménagement l'a transformée. C'est un choix que l'actrice et chanteuse ne regrette pas. Elle sépare en effet son temps entre la Grosse Pomme et Paris, où elle revient pour des raisons professionnelles.

« Je crois que le fait de vivre aux Etats-Unis m’a changée. Quand je suis à Paris, je ne sors jamais de mon quartier, et j’en ai honte d’ailleurs. Là-bas, je suis plus ouverte à d’autres réalités sociales. Je suis moins timide et réservée sur le fait d’oser aller de l’avant », a-t-elle confié.

D’ailleurs, la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg n’a pas l’intention de revenir vivre dans la capitale française. Cela ne l’empêche pas, en revanche d'y tourner des films ni d'y passer du temps avec son compagnon depuis près de 30 ans, Yvan Attal. Charlotte Gainsbourg est en effet à l’affiche du nouveau film du père de ses trois enfants, «Mon chien stupide», qui sortira le 30 octobre. «C’est parfois un peu compliqué à gérer, c’est sûr, en termes logistiques. Mais ça me fait beaucoup de bien. Je ne suis pas chez moi à New York, c’est comme si j’étais en vacances », ajoute-t-elle.

Cover Media