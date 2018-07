Les premières rumeurs de séparation sont apparues en février 2018. Admettant rencontrer des difficultés, Cheryl Cole et Liam Payne avaient cependant nié toute rupture, s’affichant même souriants en public. Leur petite comédie n'aura duré que quatre mois et demi.

Le 1er juillet 2018, les deux chanteurs ont indiqué sur Twitter qu'ils mettaient un terme à leur relation de deux ans et demi. «Nous sommes triste d'annoncer que nous nous séparons. Ça a été une décision difficile à prendre. Nous avons encore beaucoup d'amour l'un pour l'autre en tant que famille. Bear (ndlr: leur fils) est tout pour nous et nous vous demandons de respecter notre intimité durant ce moment que nous traversons», ont écrit Liam, 24 ans, et Cheryl, 35 ans.

Cheryl and I are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together. — Liam (@LiamPayne) 1 juillet 2018

Les deux artistes se sont rencontrés pour la première fois en 2008, pendant l'émission «X Factor», dans laquelle Cheryl était juge et Liam candidat. Ce n'est que début 2016 qu'ils se sont mis en couple, peu après que la chanteuse s'est séparée de Jean-Bernard Fernandez-Versini. Bear, le fils du couple, est né le 22 mars 2017. Selon le «Sun», les ex-amoureux souhaitent se partager la garde de leur enfant et être «les meilleurs parents possible en étant présents dans sa vie». (Le Matin)