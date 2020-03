De passage dans l'émission de Bernard Montiel, «Une heure avec», le dimanche 15 mars 2020, Chimène Badi s'est rappelée de ses collaborations avec Johnny Hallyday. La première date du début des années 2000 alors qu'elle n'avait sorti qu'un single, il l'a invitée sur scène.

«Quand on me demande de chanter des chansons avec une femme, j'aime bien qu'elle chante bien. Et cette chanson (ndlr: Je te promets) n'est pas facile à chanter. Hier (ndlr: le 15 juin 2003 au Parc des Princes à Paris), c'était en télé d'ailleurs. C'était Chimène Badi. C'était une chanteuse. Et elle assume chanter. Il n'y a pas beaucoup de bonnes chanteuses en France. Donc ça me fait toujours plaisir de chanter avec de bonnes chanteuses», avait confié Johnny à l'époque.

Après avoir écouté ce bout d'interview lors de son entretien avec Bernard Montiel, Chimène Badi était déjà très émue. Puis le duo dont parlait le Taulier a été diffusé sur les ondes de RTL. La chanteuse de 37 ans a au même moment versé quelques larmes. «Tu vas pas re-pleurer?», a questionné l'animateur. «Ça me fait plaisir de l'entendre. Mais je suis émue! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En plus, je me suis levée très tôt, donc les larmes montent plus facilement. Comment tu veux que ça ne me bouleverse pas ?», a expliqué l'artiste.

«Avec lui, j'ai tout appris sur scène»

Des années après, l'interprète d'«Entre nous» indique rendre régulièrement hommage à Johnny Hallyday sur scène. «Je l'aime et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir vivre cette expérience à ses côtés. Tu sais, je le reprends sur scène, Johnny, parce que j'en ressens le besoin et l'envie, et je dis souvent que, finalement, j'ai le sentiment qu'avec lui, j'ai tout appris sur scène», a-t-elle poursuivi. Ce duo restera un moment incroyable pour Chimène Badi: «Il m'a fait confiance. C'était merveilleux et ça me manquera à jamais. Il me manque.»

Elle s'est aussi souvenu de générosité de Johnny Hallyday, qui l'a en quelque sorte prise sous son aile. «Pour moi, il est là, pas loin. Il me manque, c'est normal. Dans ce milieu, ce n'est pas simple et il m'a ouvert les bras. C'est un grand qui m'a donné l'opportunité de vivre quelque chose d'incroyable à ses côtés et ça, je ne pourrai jamais l'oublier», a-t-elle conclu.

FDA