Cela fera un an que la star de Soundgarden s'était tragiquement ôté la vie à Detroit. Sa veuve Vicky Cornell, organise à cette occasion une veillée qui aura lieu le 18 mai au cimetière Hollywood Forever de Los Angeles afin de se souvenir de l'interprète de «Black Hole Sun» et remercier ses fans.

Elle a expliqué dans une déclaration officielle: «C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous tous à l'approche du premier anniversaire du décès de mon mari. Chris a été aimé par tant de gens que les enfants et moi-même vous en sommes reconnaissants, car votre amour a créé une communauté soudée, comme une famille, grâce à laquelle nous nous sentons soutenus et sans laquelle nous n'aurions pas pu traverser les 12 derniers mois».

Un hommage public

Dans son message, Vicky a ajouté: «Nous voulons vous ouvrir cette cérémonie, à vous, notre famille élargie, et vous inviter à nous rejoindre en ce jour de prière et de commémoration pour rendre hommage à tous» avant d'inviter les fans du monde entier à partager ce moment de différentes manière, sachant que tous ne pourront être à Los Angeles. «Nous serions honorés que vous partagiez des posts et des vidéos sur la façon dont la musique de Chris vous a touché, dans des prières ou en prononçant juste son nom. Nous sentirons votre amour de toute façon.»

En outre, la maman des trois enfants du chanteur a encore ajouté que son époux était l'opposé du fameux adage, sexe, drogue et rock'n'roll. «Mon mari était l'inverse d'une rock star. Il était le meilleur des maris et des pères. Ce jour-là, j'ai perdu mon âme sœur et l'amour de ma vie.»

(Le Matin)