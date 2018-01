Chris Martin serait en lice pour prendre le rôle de témoin lors du mariage de son ex-épouse Gwyneth Paltrow avec Brad Falchuk.

Le rockeur de Coldplay est resté en bons termes avec son ex-femme depuis leur séparation en 2014. Ils ont en effet régulièrement passé des vacances ensemble avec leurs enfants Apple, 13 ans, et Moses, 11 ans.

En conséquence, la star d'«Iron Man» et son fiancé envisagent apparemment de donner à Chris Martin un rôle officiel lors de leurs noces, conformément aux souhaits de leurs enfants. « Apple est vraiment à fond et veut être l'organisatrice du mariage, a déclaré une source proche de la star au magazine Heat. Elle pense que c'est cool de pouvoir voir sa mère se marier, elle exige une robe blanche, des demoiselles d'honneur, et un lancer de bouquet extravagant. Elle aimerait aussi que Chris soit témoin, et Gwyn semble être d'accord avec toutes ses suggestions. Cela peut sembler un peu étrange, mais Brad est ouvert à l'idée. Il voit Gwyn comme l'arbitre de tout ce qui est progressif. En plus, il sait que ça va rendre ses enfants heureux. »

L'actrice et Brad Falchuk, le scénariste et producteur de télévision qui a co-créé «Glee», ont annoncé leur fiançailles ce mois-ci, confirmant les rumeurs qui ont fait surface en novembre.

« Nous nous sentons incroyablement chanceux de nous être rencontrés à ce stade de notre vie où nos réussites et nos échecs collectifs peuvent servir d'éléments de base pour une relation saine et heureuse », a déclaré le couple dans une déclaration conjointe, annonçant leur intention de se marier. Ils se sont mis en couple fin 2014, peu de temps après que Gwyneth Paltrow a annoncé qu'elle et Chris Martin se séparaient.

Depuis leur divorce en 2016, le chanteur de Coldplay a été repéré à plusieurs reprises avec l'actrice de «Cinquante Nuances de Grey», Dakota Johnson. (Le Matin)