Le monde de Chris Pratt a été bouleversé par la mort de son précieux bélier, Prince Rupert, qui est décédé le 25 juin à la ferme de l'acteur, Stillwater Ranch, sur l'île de San Juan (État de Washington).

La star des «Gardiens de la Galaxie» en a informé ses fans sur Instagram en postant une photo en noir et blanc de lui-même et du bélier. «C'est un jour solennel à Stillwater Ranch car Prince Rupert le bélier est mort. Il a pris son dernier repos juste à côté de l'eau calme du lac, sous un pommier centenaire. Je suis très triste. J'étais le seul à pouvoir le faire s’agenouiller pour lui couper les sabots. C'était un grand tendre et il portait la plus belle et la plus épaisse couche de toison chocolat. Il continuera à vivre dans nos cœurs et à la ferme, car beaucoup de ses agneaux entreront dans le troupeau cette année», a écrit le comédien.

Il parle souvent de son troupeau

Ces dernières années, Chris Pratt est devenu un éleveur de moutons hors pair, partageant souvent des histoires sur les réseaux sociaux à propos de son troupeau. Il vit à la ferme avec sa femme, Katherine Schwarzenegger, qui est enceinte, lorsqu'ils ne sont pas à Los Angeles.