Voilà un tweet dont Christian Quesada se serait bien passé. Mercredi 27 mars, l'ancien champion des «12 coups de midi» a été mis en examen et placé en détention provisoire pour «détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique» et de «corruption de mineurs». Selon les informations de RTL, les gendarmes ont retrouvé dans ses ordinateurs, «des milliers d'images et de vidéos compromettantes, ainsi que des documents qu'il aurait également diffusés sur des réseaux».

Si Christian Quesada a reconnu en garde à vue la détention d'images et la corruption de mineur, il assure n'être jamais passé à l'acte et n'avoir jamais commis d'agression, rapporte BFMTV.

«Comme si Fourniret allait à un concert des Kids United»

Et alors que tout s'écroule, ses anciens tweets refont surface petit à petit. Le premier qui fait beaucoup parlé est un retweet d'un article du «Parisien» évoquant, «la présence de Tariq Ramadan, mis en examen pour viols, dans le public d'une conférence contre les violences faites aux femmes». Le Français de 54 ans a répondu: «Un peu comme si Fourniret allait à un concert des Kids United.»

Mais ce n'est pas tout. Suite à plusieurs articles des médias, les internautes ont commencé à fouiller dans l'historique de ses réseaux sociaux. Et voici quelques phrases troublantes qui ont été repérées.

Un peu comme si Fourniret allait à un concert des Kids United ???????? https://t.co/MZph6YDg4I — QUESADA Christian (@chris12mdm) 19 mars 2019

Bon allez????????????? ! Je commence un thread sur Christian Quesada. Que des éléments troublants ici. Le premier... pic.twitter.com/m4rXb67Mb7 — Paul Cohen (@CohenPaulJ) 28 mars 2019

Ça va on te dérange pas Christian ? #Quesada pic.twitter.com/b3lByNvCP4 — ????Mbappe is better (@Mbappe751) 27 mars 2019

La perquisition au domicile de Christian Quesada, dans l'Ain, fait suite selon RTL à la dénonciation d'une jeune fille, qui a accusé le joueur de «tentative de corruption de mineur», il y a un an et demi.

