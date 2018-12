Après 193 participations aux «12 Coups de midi» et plus de 800 000 euros de gains, Christian Quesada s'était imposé comme recordman des jeux télévisés. Quelques mois plus tard, il a été battu par Marie-Christine, candidate de «Tout le monde veut prendre sa place» cumulant 213 victoires et des gains moins élevés, 193 000 euros.

Un record qui est resté en travers de la gorge du champion: il avait en effet souligné le fait que Marie-Christine avait racheté sa place à plusieurs reprises, comme le permet le règlement. Dans «Télé Loisirs», Julien, ex-champion de «Tout le monde veut prendre sa place», s'en prend à Christian Quesada.

«Je trouve ça assez ridicule et mesquin»

«Je trouve ça assez ridicule et mesquin. Je l'ai pratiqué sur d'autres jeux. Avant de lire sa réaction, j'avais le souvenir de lui comme étant un très mauvais perdant. Ce que sa réaction m'a confirmé. Ça n'enlève rien à sa culture et à ses connaissances, ou à son parcours. Il aurait pu s'abstenir. Elle ne lui a rien piqué», a-t-il expliqué.

Alors que le média lui rappellent que Christian Quesada avait par la suite précisé s'en prendre à la mécanique du jeu, permettant de racheter sa place, et non pas à la mère de famille, Julien n'en démord pas.«J'entends bien, mais dans ce cas-là, il aurait pu ne rien dire. Il a besoin de se rassurer et de dire qu'il est le plus fort. Grand bien lui fasse. Je crois en plus qu'il était tout seul à se battre sur le sujet», précise-t-il.

Il manque d'humilité?

Et de remettre les pendules à l'heure: «Je connais un paquet de joueurs qui seraient des recordmen ou recordwomen en puissance. J'en connais plein capables de les dépasser, lui et Marie-Christine. Il faut savoir rester humble. Ça ne lui ferait peut-être pas de mal!» (Le Matin)