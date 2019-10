La semaine passée à Las Vegas, Christina Aguilera a reçu le prix d'«héroïne de la communauté» pour son implication auprès de l'organisation «The Shade Tree Shelter», qui vient en aide aux femmes et aux enfants sans-abri et maltraités. À cette occasion, la chanteuse a confié qu’elle avait elle-même été victime de violences domestiques en grandissant.

«C’est tout simplement dégoûtant et ça arrive beaucoup trop souvent aux gens qu’on aime. Cette cause me tient beaucoup à cœur parce que j’ai grandi dans ce contexte, et je m'en suis sortie», a-t-elle déclaré.

«Quand j’étais jeune, je devais parfois m'échapper au milieu de la nuit avec ma petite sœur et ma mère et traverser le pays en voiture. Et, heureusement, ma grand-mère nous accueillait chez elle. Sans elle, j’aurais eu besoin d’un endroit et d’une association comme celle-ci», a-t-elle raconté.

«J’ai vu ma mère être soumise»

Christina Aguilera a ensuite expliqué que toutes ses chansons étaient inspirées de sa propre expérience. «Ce que j’ai vécu, ça fait partie de moi. La musique que je fais, les paroles que j’écris, de «Fighter» à «Beautiful», ça vient vraiment du cœur.»

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse évoque son passé difficile. En 2018, dans une interview pour le magazine «Paper», elle avait dévoilé que sa mère se faisait battre par son compagnon de l’époque. «J’ai vu ma mère être soumise. Elle devait faire attention à tous ses faits et gestes, sans quoi elle se faisait tabasser...»

