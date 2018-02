Etonnante révélation que celle faite par Christine Bravo en amont de la diffusion, courant février, de «La télé de Bravo», documentaire consacré à sa carrière cathodique.

L'animatrice du mythique «Frou-Frou» a confié à Télé Loisirs qu'elle avait été victime de trois tentatives de viol dans sa vie. Dont une à TF1.

«C'était il y a vingt-cinq ans», raconte celle qu'on surnomme souvent la reine Christine. «Un homme, dont je ne donnerai jamais le nom, m'a enfermée dans son bureau, et a arraché mon soutien-gorge. J'ai hurlé, ça m'a sauvée».

Alors que la mode est à la dénonciation, via #BalanceTonPorc notamment, la star de 61 ans, elle, préfère donc taire le nom de son agresseur. «Si le harceleur est décédé, ses enfants n'ont pas à le savoir», argumente-t-elle pour justifier son choix. «S'il est toujours vivant, il y a prescription et, en plus, on risque de se faire attaquer en diffamation». Et de préciser que le coup de genou qu'elle avait asséné à l'époque dans ses parties génitales avait suffi à la rembourser. «Je n'ai pas été une vraie victime», explique Christine Bravo.

Elle protège sa fille

Christine Bravo regrette par-contre l'attitude de son entourage d'alors: «Les gens avaient la tête baissée quand j'ai pu sortir. Il n'y avait aucune solidarité envers les femmes à l'époque. Ce genre d'incident était monnaie courante». Si elle estime qu'il y a prescription dans son cas, la star est tout de même sensible à la cause des victimes d'aujourd'hui, à qui elle conseille de parler, «d’abord à la police plutôt que sur Internet. Et avant la prescription». En bonne maman, elle n'a pas hésité à courir récemment au secours de sa fille de 25 ans, «qui est très belle», lorsqu'un individu lui a murmuré une obscénité à l'oreille. «Je l’ai rattrapé et, en provoquant un mini-attroupement, hurlé à la figure: «espèce de porc !». (Le Matin)