Le chanteur Christophe est toujours intubé sous sédation profonde, indique son épouse à nos confrères de l'AFP.

«Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de le respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même», poursuit Véronique Bevilacqua qui précise que l'interprète des «Mots bleus» est hospitalisé en réanimation à Brest.

Christophe, âgé de 74 ans, est hospitalisé depuis le 26 mars dernier dans un hôpital parisien en raison d'une «insuffisance respiratoire». Il n'a pas été précisé si l'état de santé de la star est lié au coronavirus.



L.S.