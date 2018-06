C'est un groupe inattendu qui est entré en studio lundi 25 juin 2018 pour enregistrer sur le label Smart de Sony un disque de reprises en l'honneur du Nord de la France: Maëva Coucke, Miss France en titre et Miss Nord-Pas-de-Calais, Iris Mittenaere, qui a porté ces deux couronnes en 2016 avant d'être sacrée Miss Univers, et Camille Cerf, Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss France en 2015. Mais aussi Rachel Legrain-Trapani, Miss Picardie et Miss France en 2007 et Elodie Gossuin, de Picardie également, élue Miss France 2001.

Les cinq beautés ont posté sur le compte Twitter de TF1 un selfie de leur passage en studio. Selon Télé-Loisirs, Dany Boon s'est joint à ce projet d'album baptisé «Les gens du Nord», tout comme une autre célèbre Ch'ti: Line Renaud.

(Le Matin)