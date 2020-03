Pas pratique d'être privé de ses armes quand on a le permis de tuer. Cinq pistolet de James Bond ont été volés chez un collectionneur au nord de Londres, vendredi 20 mars. Il y a le fameux Walther PPK que Roger Moore a dégainé dans son dernier «James Bond», «Dangereusement vôtre». Mais aussi un revolver Smith et Weston 44 Magnum vu dans «Vivre et laisser mourir». Et enfin, les Beretta Cheetah et Tomcat de «Meurs un autre jour», ainsi qu'une arme de poing de calibre Lama 22 présente dans le même film.

Selon les premières constatations de la police de Londres, les suspects auraient pénétré après effraction dans le lieu où étaient entreposées les armes. Ces dernières sont estimées aux alentours de 118'000 francs.

«Reconnues par le public»

De l'avis de l'inspecteur-détective Paul Ridley, du North Area Crime Investigation Department (CID), «les armes à feu volées sont très distinctives et sont faites sur mesure pour certains films de James Bond. Elles seront certainement reconnues par le public et par tous ceux qui les proposeront à la vente».

«Beaucoup de ces éléments sont irremplaçables. Par exemple, le Magnum est unique. C'est un pistolet entièrement fini en chrome. Il a un canon de six pouces et demi et des poignées en bois», a-t-il décrit.

L. F.