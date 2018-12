La réputation de femme d'affaires de Clara Morgane n'est plus à faire. Entre placements publicitaires bien sentis, mannequinat, chanson et divertissement, l'icône du charme a su tracer son chemin vers la réussite qui n'est pas sans se doubler d'un volet financier impressionnant.

En effet, la marseillaise de 37 ans est millionnaire. Comme elle l'a révélé au micro de l'émission Le Show de Luxe sur Voltage, c'est notamment grâce à une pratique que l'on pourrait croire dépassée: le téléphone rose. «J'ai gagné le plus d'argent dans la téléphonie, a expliqué Clara Morgane. Ça, c'était un truc de malade. C’étaient de gros contrats et en plus j’avais signé pour cinq ans. Tu envoyais des numéros et tu recevais des photos et je pouvais aussi enregistrer des messageries.»

Jusque-là, rien d’impressionnant, jusqu’à ce qu’elle révèle le montant de ce contrat : «C’était à l'année et je gagnais 250.000 euros par an!»

Il ne faut pas être mathématicien pour faire le calcul. Clara Morgane est donc devenue millionaire en seulement quelques années avec le téléphone rose. Un beau pactole grâce auquel elle a pu voir venir, et s’adonner à ses passions artistiques qui, il faut bien le dire, ont certainement été un moins rentables.

À noter que Clara Morgane a dévoilé son nouveau calendrier 2019 intitulé "Art Corps". Cette 17e édition contient une collection de 24 photographies et est disponible depuis le 20 septembre. (Le Matin)