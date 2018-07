L'acteur américain George Clooney a été victime d'un accident de scooter en Sardaigne mardi, selon la presse italienne. Il est entré en collision avec une voiture alors qu'il circulait à Costa Corallina dans la province d'Olbia. Son état serait sans gravité mais il a tout de même été transporté aux urgences. Il souffrirait d'un traumatisme au bassin.

La star hollywoodienne se trouvait en Sardaigne pour enregistrer sa nouvelle série «Catch-22».

+++George Clooney ferito in un incidente stradale in #Sardegna era sulla sua moto in località Costa Corallina #Olbia quando si è scontrato con un'auto+++ @TgrRai @RaiNews @tg2rai @tg1online @Radio1Rai