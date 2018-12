Lancée samedi 15 décembre à 17h30, l’opération «Cœur à Cœur» de la Radio Télévision Suisse s’est achevée ce soir à 19h. Avec la complicité de l’humoriste Yoann Provenzano, Timea Bascinszky, marraine de l’édition 2018, a «libéré» les trois animateurs, Tania Chytil, Jonas Schneiter et Philippe Martin, du studio dans lequel ils étaient enfermés pendant sept jours et six nuits.

Grâce à la mobilisation et à la générosité des Romands, un chèque de 1'519’224 francs a été établi en faveur de la Chaîne du Bonheur, suite à ce marathon de 147 heures contre la maltraitance des enfants en Suisse, vécu en direct sur Option Musique et coeurrts.ch L'an dernier, la manifestation avait rapporté 1'257'461 francs.

Pendant sept jours et six nuits, Tania Chytil Jonas Schneiter et Philippe Martin ont pris leurs quartiers dans un studio de verre, sur la Place Centrale de Lausanne. En direct sur Option Musique, ils ont incité le public à s’engager pour le droit à l’enfance et reçu de nombreuses personnalités, solidaires de l’opération.

Des opérations partout en Suisse romande

Près de 100 actions ont été organisées au profit de l’opération, par des personnes privées ou par des entreprises, dans tous les cantons romands. Mobilisation joyeuse et contagieuse, qui a généré de multiples initiatives: 87 enfants de La Sallaz sont venus remettre un chèque de 11400 francs suite à un courseton organisé début décembre.

Un concert itinérant de Valais de Cœur on the road, trio ultra pêchu, a débuté en chansons à 6h à Sierre et fini place Centrale à 21h, une classe vaudoise a débarqué un matin à 9h avec plus de 3000 francs, en ayant simplement fait un appel aux dons… et des vignerons valaisans, des Fleuristes de Mies, des sportifs de partout ailleurs (handball et basket) ont, eux aussi, tout donné pour lever des fonds. (Le Matin)