Alors que le duc de Boulogne avait finalement déclaré forfait, voici un nouveau rebondissement dans la saga du combat opposant Kaaris et Booba.

Ce mardi, Kaaris a annoncé qu'il acceptait de rencontrer les organisateurs genevois des événements SHC MMA (des tournois d'arts martiaux mixtes). La société, spécialisée dans ce domaine depuis dix ans, a posté plusieurs vidéos sur Instagram pour expliquer que des contrats avaient été envoyés et qu'elle n'attendait que la réponse de Kaaris.

Raid Salah, responsable des événements SHC MMA, nous avait confiés que si le combat avait lieu ce serait «probablement en septembre, en même temps que le 10e anniversaire du SHC».

Cependant, Kaaris avait laissé de côté l'offre suisse et plutôt insisté pour organiser le combat en Tunisie, arguant que c'était impossible en Europe en raison de leurs antécédents judiciaires. Ils ont en effet été condamnés en octobre 2018 à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende chacun, après leur rixe à Orly.

«Tu as pris la bonne décision»

Après quelques jours, Kaaris semble être revenu sur sa décision. Il a posté sur Instagram une photo de lui avec en légende: «On a pris rendez-vous avec SHC, on les rencontre dans la semaine. Je vais t’enc**** Elie et j'vais me faire un 1M5 (ndlr 1,5 million d'euros) et tu seras seul dans la cage.»

De son côté, Booba a répondu: «C’est bien mon fils tu as pris la bonne décision! Tout va bien se passer.» Est-ce qu'il vont enfin trouver un terrain d'entente? Affaire à suivre... (Le Matin)