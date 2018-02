On ne compte pas lorsque l'on aime. Travis Scott a certainement pensé à cette phrase lorsqu'il a décidé d'offrir ce dernier cadeau à sa compagne, Kylie Jenner. Pour fêter la naissance de leur fille, Stormi, il a acheté une Ferrari «LaFerrari» noire. Un modèle à 1,4 million de dollars dont il n'existe que 500 exemplaires dans le monde.

La maman de 20 ans a montré le bolide sur son compte Instagram en partageant une photo dans sa story. Les jeunes parents sont ensuite allés manger chez Nobu, à Malibu, avec Kris Jenner et son chéri Corey Gamble. «Ils sont restés deux heures et ils avaient l'air heureux de pouvoir passer du temps ensemble», a écrit E! News.

C'est la première fois que les deux amoureux ont été aperçus ensemble depuis la naissance de leur fille née début février. Kylie Jenner a choisi de rester discrète sur sa grossesse et sa récente maternité en ne dévoilant quasi rien sur les réseaux sociaux. Sauf une vidéo de 11 minutes et des photos de sa main et son pied.

(Le Matin)