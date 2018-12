Lors du lancement de la 13e saison de La France a un incroyable talent, les téléspectateurs découvraient Jean-Baptiste Guégan, un chanteur qui a exactement la même voix que Johnny Hallyday. La ressemblance vocale est frappante.

Raison pour laquelle il a gagné l'émission le 18 décembre 2018, juste devant le duo valaisan, Dakota et Nadia. L'artiste cumule depuis les projets.

Il a non seulement près de 33 zéniths à assurer l’année prochaine, dont un concert à la Salle Métropole de Lausanne le 24 mai et un autre à Sion Sous les Étoiles le 12 juillet, mais il planche également sur un album. Cinq des chansons sont signées Michel Mallory et devaient à l'origine être chantées par Johnny.

Invité sur le plateau de «C à Vous» , Jean-Baptiste Guégan est revenu sur sa victoire dans le télé-crochet de M6, mais a également révélé l'origine de sa voix extraordinaire qui a soufflé toutes les personnes autour de la table: «Il y a du travail bien évidemment, a-t-il expliqué. Il faut la travailler et je continue toujours à la travailler. Mais par contre, je pense que c’est un don du ciel.»

Un don qui vaut désormais de l’or. (Le Matin)