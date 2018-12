Vincent Cassel et Tina Kunakey ont 31 ans d’écart. Et alors? Peu importe ce que les gens pensent. Le couple est heureux depuis plus de trois ans et s'est même marié le 24 août dernier.

Actuellement à l’affiche de «L’Empereur de Paris», où il incarne François Vidocq, l'acteur de 52 ans se confie dans les colonnes du «Journal de France» sur le moment où il a su l’âge de celle dont il allait tomber très vite amoureux.

Rencontre avec beau-papa?

«Le lendemain, quand je l'ai appris, j’ai été un peu surpris mais j’ai pensé: «Eh ben cela se passe comme ça»», explique-t-il. Il a ensuite eu une curieuse réaction. «J'ai demandé dès le lendemain à rencontrer son père afin de le rassurer, livre-t-il, Et tout de suite après, j'ai pensé: «Mais qu’est-ce que c’est que cette idée?»» Sur le coup, il s'est dit qu'elle était mauvaise: il connaissait à peine cette jeune femme. Finalement, il a eu raison de suivre son instinct. (Le Matin)