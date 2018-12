Comme à chaque Noël depuis 2012, Jennifer Lawrence a rendu visite aux résidents de l’hôpital pour enfants de Norton, à Louisville dans le Kentucky, région dont elle est elle-même originaire. Elle a posé avec les enfants et leur famille ainsi qu'avec le personnel de l'établissement.

And as every year, Jennifer Lawrence visited the children from the Norton Children hospital who couldn’t be at home for Christmas ???? pic.twitter.com/P9oxefVW4G