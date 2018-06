En mai 2017, Conrad Hilton avait fait très fort: après s'être approché de son ancienne petite amie, Hunter Daily Salomon, alors que cela lui avait été interdit pas la justice, il avait volé la voiture de son ex-beau-père et finit par être arrêté par la police, non sans avoir copieusement insulté les agents.

Mercredi (6 juin 2018), le jeune homme de 24 ans a été jugé par un tribunal de Los Angeles. Compte tenu de ses antécédents, la sentence a été plutôt clémente pour le frère cadet de Paris Hilton. Il a été reconnu coupable de vol de voiture et d'outrage à la cour et a été condamné à trois ans de probation. Il devra également suivre un traitement contre les addictions et être suivi psychologiquement.

En outre, le juge a interdit à l'héritier de s'approcher de son ex, ainsi que de ses parents pendant trois ans. (Le Matin)